Троє українців стали чемпіонами Латвійсько-Естонської ліги в складі ризького ВЕФ

Баскетболісти національної збірної України Іссуф Санон, Ілля Сидоров та В’ячеслав Бобров стали чемпіонами Латвійсько-Естонської ліги в складі ризького ВЕФ.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

У вирішальній грі сезону команда українців перемогла Рига Зеллі – 88:82.

Санон став найрезультативнішим гравцем матчу: 20 очок, 5 підбирань і 5 асистів. В активі Сидорова 14 очок, 3 підбирання і 3 асисти, а Бобров, який набрав 13 очок, зробив 7 підбирань, віддав 4 асисти і зробив 2 блок-шоти, був визнаний MVP фінального матчу.

Для Сидорова і Санона це третє чемпіонство поспіль. Попередні два рази вони здобували золото у складі Прометея. Бобров став чемпіоном цієї ліги вдруге в кар'єрі.

Раніше захисника Іссуфа Санона було визнано найціннішим гравцем Латвійсько-естонської ліги в сезоні-2024/25.