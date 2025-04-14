Довбик отримав найгіршу оцінку в складі Роми за дербі з Лаціо

Нападник Роми Артем Довбик став найгіршим гравцем своєї команди за підсумками нічийного матчу з Лаціо (1:1) у 32 турі Серії А.

Статистичний портал Sofascore оцінив його гру у 6,5 бала, що є найгіршою оцінкою серед гравців стартового складу.

Український форвард за 84 хвилини проведені на полі 16 разів доторкнувся до м'яча, віддав 89% точних пасів (8 з 9), мав 1 невдалу спробу дриблінгу та виграв 1 повітряну дуель з трьох. Також він не завдав жодного удару по воротах "орлів".

Нагадаємо, Довбик перейшов до "вовків" влітку 2024 року з Жирони за суму у 30 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 16 голів та 4 асисти у 41 матчі за клуб в усіх турнірах.

Нагадаємо, напередодні Артема було визнано найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Італії. Українець переміг за підсумками голосування вболівальників. Окрім нього, на нагороду також претендували Ніколо Барелла (Інтер), Лукас Да Кунья (Комо), Ніколо Фаджолі (Фіорентина), Ріккардо Орсоліні (Болонья) та Умар Соле (Удінезе).