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Забив на канатах: непереможний Смоллз у першому раунді нокаутував досвідченого бермудця

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 09:23
Забив на канатах: непереможний Смоллз у першому раунді нокаутував досвідченого бермудця
Тамір Смоллз
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В андеркарді бою Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс відбувся поєдинок для перспективного Таміра Смоллза (14-0, 10 КО).

26-річний американець уже в першому раунді зумів нокаутувати старшого на 8 років представника Бермудських островів Ерла Баскома (13-2, 2 КО).

Зустріч мала тривати вісім раундів, але завершилася вже на другій хвилині першого.

Бокс

Тамір Смоллз – Ерл Баском KO 1 (8)

Нагадаємо, сьогодні також відбувся турнір UFC 314. Зрадник України Микита Крилов нокаутом програв Домініку Реєсу. Англієць Педді Пімблетт здолав ветерана Майкла Чендлера, а австралієць Алекс Волкановські повернув собі титул чемпіона UFC.

Бокс нокаут

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