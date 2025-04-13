Забив на канатах: непереможний Смоллз у першому раунді нокаутував досвідченого бермудця
Тамір Смоллз
В андеркарді бою Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс відбувся поєдинок для перспективного Таміра Смоллза (14-0, 10 КО).
26-річний американець уже в першому раунді зумів нокаутувати старшого на 8 років представника Бермудських островів Ерла Баскома (13-2, 2 КО).
Зустріч мала тривати вісім раундів, але завершилася вже на другій хвилині першого.
Бокс
Тамір Смоллз – Ерл Баском KO 1 (8)
Нагадаємо, сьогодні також відбувся турнір UFC 314. Зрадник України Микита Крилов нокаутом програв Домініку Реєсу. Англієць Педді Пімблетт здолав ветерана Майкла Чендлера, а австралієць Алекс Волкановські повернув собі титул чемпіона UFC.