Забив на канатах: непереможний Смоллз у першому раунді нокаутував досвідченого бермудця

В андеркарді бою Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс відбувся поєдинок для перспективного Таміра Смоллза (14-0, 10 КО).

26-річний американець уже в першому раунді зумів нокаутувати старшого на 8 років представника Бермудських островів Ерла Баскома (13-2, 2 КО).

Зустріч мала тривати вісім раундів, але завершилася вже на другій хвилині першого.

Бокс

Тамір Смоллз – Ерл Баском KO 1 (8)

Tahmir Smalls puts Earl Bascome out in ONE ROUND! 😤#EnnisStanionis | Tonight | Live on DAZN pic.twitter.com/1Fif7YHQ7Q — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 12, 2025

Нагадаємо, сьогодні також відбувся турнір UFC 314. Зрадник України Микита Крилов нокаутом програв Домініку Реєсу. Англієць Педді Пімблетт здолав ветерана Майкла Чендлера, а австралієць Алекс Волкановські повернув собі титул чемпіона UFC.