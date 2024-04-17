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Костюк у понад тригодинному матчі здолала Зігемунд на турнірі в Штутгарті

Сьогодні 19:06 353 1
Костюк у понад тригодинному матчі здолала Зігемунд на турнірі в Штутгарті
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) обіграла німкеню Лауру Зігемунд (84) у першому колі турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина).

Матч тривав 3 години 10 хвилин та завершився з рахунком 6:3, (4)6:7, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 15 подвійних помилок та використала 9 з 18 брейк-пойнтів.

У другому колі Марта зустрінеться з сьомою ракеткою світу Чжен Ціньвень з Китаю.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – $802 237
Грунт
Перше коло, 17 квітня

Марта Костюк (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 6:3, (4)6:7, 6:4

Нещодавно Марта знялася з першого ж поєдинку на турнірі в Маямі через незадовільний стан здоров'я. Після цього вона повідомила, що намагається не відволікати себе думками про просування в рейтингу

Перед тим Костюк дійшла до півфіналу Індіан-Веллса, поступившись першій ракетці світу Ізі Швьонтек та оновивши особистий рекорд рейтингу WTA.

Раніше 21-річна киянка розповіла про екстремальний серфінг на Мальдівах: "Я мало не загинула".

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