Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) перемогла чешку Маркету Вондроушову (8) в півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 7:6(2), 6:2. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Костюк упевнено розпочала гру, тішачи око ударами на різний смак.

Були й чудові удари зльоту біля сітки.

А були й майстерні вкорочені.

Проте Марта не змогла без нервів закрити першу партію, в якій вела 5:1, відклавши все на тай-брейк.

Особливої уваги заслуговує захист, що продемонструвала 21-річна киянка під час одного з розіграшів.

У другому сеті на корті було вже цілковите домінування другої ракетки України — вона віддала суперниці лише 2 гейми.

Відео матчболу

Her dream run continues 😍@marta_kostyuk becomes the first Ukrainian to secure a spot in the Stuttgart final!#PorscheTennis pic.twitter.com/f9gK5EKuWd — wta (@WTA) April 20, 2024

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт (Німеччина)

Призовий фонд – $802 237

Ґрунт

1/2 фіналу, 20 квітня

Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) 7:6(2), 6:2

Відтак Костюк зрівняла рахунок в очних зустрічах із Вондроушовою — 1:1. Перша відбулась у квітні 2023-го в межах матчу Україна — Чехія у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, тоді чинна чемпіонка Вімблдона святкувала перемогу з рахунком 6:2, 6:1.

Марта пройшла до свого третього фіналу на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а в цьому сезоні поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500). З понеділка Костюк оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та буде не нижче 24-ї позиції (попереднім найкращим показником було 26-те місце).

Костюк у Штутгарті встигла стати п'ятою українською тенісисткою, яка виграла п'ять або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA:

Еліна Світоліна — 36 Леся Цуренко — 9 Катерина Володько (Бондаренко) — 8 Олена Бондаренко — 7 Марта Костюк — 7

Нагадаємо, у своєму стартовому поєдинку на Porsche Tennis Grand Prix українка за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а напередодні створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин.

Зі свого боку Вондроушова на шляху до півфіналу поточного змагання пройшла хорватку Донну Векич (37) — 6:4, 6:3, росіянку Анастасію Потапову (36) — 7:6(5), 6:1, а також білоруску Аріну Соболенко (2) — 3:6, 6:3, 7:5.

У фіналі на Костюк чекає представниця Казахстану Єлєна Рибакіна (4), яка саме завдала першій ракетці світу Ізі Швьонтек дебютної поразки на ґрунті Штутгарта — 6:3, 4:6, 6:3. Матч відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — не раніше 14:00 за київським часом.