Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті

Українська тенісистка Марта Костюк (27) перемогла чешку Маркету Вондроушову (8) в півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 7:6(2), 6:2. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Костюк упевнено розпочала гру, тішачи око ударами на різний смак.

Були й чудові удари зльоту біля сітки.

А були й майстерні вкорочені.

Проте Марта не змогла без нервів закрити першу партію, в якій вела 5:1, відклавши все на тай-брейк.

Особливої уваги заслуговує захист, що продемонструвала 21-річна киянка під час одного з розіграшів.

У другому сеті на корті було вже цілковите домінування другої ракетки України — вона віддала суперниці лише 2 гейми.

Her dream run continues 😍@marta_kostyuk becomes the first Ukrainian to secure a spot in the Stuttgart final!#PorscheTennis pic.twitter.com/f9gK5EKuWd