Тримався понад 20 років: Світоліна повторила національний рекорд Татаркової

Цього вік-енду у польському Радомі жіноча збірна України переписала історію: уперше вийшла до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг. До деталей цього знакового прориву ми ще не раз повернемось, а поки – зафіксуємо історичну позначку, яку викарбувала наша чинна легенда – Еліна Світоліна.

Її дві перемоги в одиночних зустрічах проти Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1) стали відповідно 16-ю та 17-ю у складі збірної України. Таким чином Світоліна зрівнялась за цим показником із національною рекордсменкою Оленою Татарковою, яка встановила планку ще 21 рік тому.

Цікаво, що саме у 2004 році Татаркова майже самотужки вивела нашу збірну до плейоф Світової групи, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах. Та яскравою крапкою завершила виступи за збірну.

Топ тенісисток за кількістю перемог в одиночних матчах збірної України

Олена Татаркова 17 (7 поразок); Еліна Світоліна 17 (9); Олена Бондаренко 15 (9); Леся Цуренко 13 (15); Катерина Бондаренко 11 (10); Юлія Бейгельзімер 9 (8); Марта Костюк 8 (3); Даяна Ястремська 7 (2).

Лише вісім гравчинь здобували понад п’ять перемог у "одиночках" у складі збірної.

Світоліна має всі шанси оновити рекорд вже у вересні цього року – і зробити це у найвищій точці збірної України в неофіційному чемпіонаті світу: стадії "файналз", яка цього року збере тільки вісім кращих команд (раніше – 12).

У нас є чимало підстав вважати, що до теми нових рекордів мадам Монфіс-Світоліної, тим більш у складі збірної, ми ще неодноразово повернемося. І одна з найближчих: кількість одиночних матчів. Наразі лідирує Леся Цуренко (28), а Еліна, маючи 26 зіграних поєдинків, вже впритул наблизилась до першої сходинки.

Цьогорічний вересень обіцяє бути особливим для українського тенісу. Адже вперше за часів незалежності ми зіграємо у КБДК в цей неформатний для збірних місяць. І вперше – в Азії, а саме в Китаї.

Ігор Грачов, для Чемпіона