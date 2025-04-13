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У першому раунді: зрадник України Крилов "відправився спати" у бою з Реєсом

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 06:45
У першому раунді: зрадник України Крилов відправився спати у бою з Реєсом
Микита Крилов (лежить)
Getty images

На турнірі UFC 314 "українець" Микита Крилов (30-10), який кілька днів тому оголосив, що буде представляти РФ, програв американцю Домініку Реєсу (15-4).

Бій завершився нокаутом у першому раунді.

Крилов вирішив провести атаку, але налетів на лівий прямий від 35-річного Домініка.

Микита рухнув на настіл октагону, а суперник цим скористався і "добив" опонента. Рефері швидко зупинив бій.

UFC 314

Домінік Реєс (США) – Микита Крилов (РФ) КО1

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Зазначимо, що в головній події UFC 314 відбудеться повернення Алекса Волкановскі. "Чемпіон" підготував анонс цієї події. 

Нагадаємо, що в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса

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