У першому раунді: зрадник України Крилов "відправився спати" у бою з Реєсом

На турнірі UFC 314 "українець" Микита Крилов (30-10), який кілька днів тому оголосив, що буде представляти РФ, програв американцю Домініку Реєсу (15-4).

Бій завершився нокаутом у першому раунді.

Крилов вирішив провести атаку, але налетів на лівий прямий від 35-річного Домініка.

Микита рухнув на настіл октагону, а суперник цим скористався і "добив" опонента. Рефері швидко зупинив бій.

DOMINICK REYES SLEEPS NIKITA KRYLOV IN THE FIRST ROUND!!!!! OH MY GODDDD #UFC314 pic.twitter.com/9rrwSqsqo0 — Championship Rounds (@ChampRDS) April 13, 2025

UFC 314

Домінік Реєс (США) – Микита Крилов (РФ) КО1

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Зазначимо, що в головній події UFC 314 відбудеться повернення Алекса Волкановскі. "Чемпіон" підготував анонс цієї події.

Нагадаємо, що в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса.