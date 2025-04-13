У першому раунді: зрадник України Крилов "відправився спати" у бою з Реєсом
Микита Крилов (лежить)
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На турнірі UFC 314 "українець" Микита Крилов (30-10), який кілька днів тому оголосив, що буде представляти РФ, програв американцю Домініку Реєсу (15-4).
Бій завершився нокаутом у першому раунді.
Крилов вирішив провести атаку, але налетів на лівий прямий від 35-річного Домініка.
Микита рухнув на настіл октагону, а суперник цим скористався і "добив" опонента. Рефері швидко зупинив бій.
UFC 314
Домінік Реєс (США) – Микита Крилов (РФ) КО1
Зазначимо, що в головній події UFC 314 відбудеться повернення Алекса Волкановскі. "Чемпіон" підготував анонс цієї події.
Нагадаємо, що в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса.