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Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта

Дотиснула третю ракетку світу на 8-му матчболі!
Вчора 23:41 3410 2
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта
Фото: з відкритих джерел
#Марта Костюк, #Коко Гофф

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) драматично здолала американку Коко Ґофф (3) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 2 години 50 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(6). Українка 1 раз подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок та використала 8 з 21 брейк-пойнтів.

У першій 52-хвилинній партії Костюк була змушена брати медичний тайм-аут через незначну проблему з мозолем на нозі. Ігровою перевагою володіла Ґофф (Марта взяла лише 1 гейм на власній подачі), а іноді чинній чемпіонці US Open ще й допомагав трос.

Після поразки в сеті Костюк дала волю емоціям та розплакалась.

Скріншот із трансляції Setanta Sports+

У другій партії 21-річна киянка намагалася не відпускати суперницю, подекуди демонструючи блискучу реакцію.

І змогла перевести поєдинок у третій сет, відігравшись із рахунку 2:4.

Зрештою в протистоянні двох нестабільних тенісів трохи стабільнішим виявився теніс другої ракетки України, яка й довела матч до перемоги. Слід зазначити, що в 10-му геймі вирішальної партії Костюк не реалізувала 3 матчболи на прийомі, а потім ще 4 матчболи на тайбрейку.

Відео останнього розіграшу

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – $802 237
Ґрунт
1/4 фіналу, 19 квітня

Марта Костюк (Україна) – Коко Ґофф (США) 3:6, 6:4, 7:6(6)

Відтак Костюк здобула найрейтинговішу перемогу у власній кар'єрі та розмочила рахунок очних зустрічей із Ґофф — 1:2. Минулого разу перед цим вони грали між собою у чвертьфіналі Australian Open 2024 — 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

Нагадаємо, в другому колі Марта неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів — 6:2, 4:6, 7:5. А у своєму стартовому поєдинку в Штутгарті у понад тригодинному матчі перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), 6:4.

У півфіналі на Костюк чекає чешка Маркета Вондроушова (8), яка напередодні пройшла білоруску Аріну Соболенко (2) — 3:6, 6:3, 7:5. Це вже третій вихід в 1/2 фіналу для українки в поточному сезоні, після аналогічних здобутків на турніріах у Сан-Дієґо (дійшла до фіналу) та Маямі.

Слід додати, що ще одна українка Ангеліна Калініна цього ж вечора розібралася з 16-річною росіянкою на турнірі в Руані.

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