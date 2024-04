Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта

Українська тенісистка Марта Костюк (27) драматично здолала американку Коко Ґофф (3) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 2 години 50 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(6). Українка 1 раз подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок та використала 8 з 21 брейк-пойнтів.

У першій 52-хвилинній партії Костюк була змушена брати медичний тайм-аут через незначну проблему з мозолем на нозі. Ігровою перевагою володіла Ґофф (Марта взяла лише 1 гейм на власній подачі), а іноді чинній чемпіонці US Open ще й допомагав трос.

Після поразки в сеті Костюк дала волю емоціям та розплакалась.

Скріншот із трансляції Setanta Sports+

У другій партії 21-річна киянка намагалася не відпускати суперницю, подекуди демонструючи блискучу реакцію.

І змогла перевести поєдинок у третій сет, відігравшись із рахунку 2:4.

Зрештою в протистоянні двох нестабільних тенісів трохи стабільнішим виявився теніс другої ракетки України, яка й довела матч до перемоги. Слід зазначити, що в 10-му геймі вирішальної партії Костюк не реалізувала 3 матчболи на прийомі, а потім ще 4 матчболи на тайбрейку.

what it means 💜@marta_kostyuk takes out the No.3 seed Gauff to reach the @PorscheTennis semifinals for the first time in her career! pic.twitter.com/f1D6x9qHKb