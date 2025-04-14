Визначився найцінніший гравець чемпіонату Вищої ліги сезону 2024/25

Найціннішим гравцем чемпіонату Вищої ліги сезону 2024/25 став захисник Харківських Соколів Дмитро Мартинов.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

В 23 матчах сезону 22-річний атакуючий захисник набирав 19.4 очка, 4.6 підбирання, 3.0 передачі. РЕ 15.5.

Кращим захисником чемпіонату визнано капітана Ніко-Баскета Богдана Лук'яна, який в 23 матчів набирав 17.2 очка, 5.6 підбирання, 4.1 передачу. РЕ 17.1

Нагороду кращого центрового отримає гравець Самбіра Олексій Адедиран, у якого в 23 матчах сезону 16.3 очка, 11.0 підбирань, 2.4 передачі. РЕ 24.0.

Кращим форвардом сезону став Вадим Заплотинський з Харківських Соколів. Він в 23 матчах записав до активу 10.2 очка, 8.5 підбирання, 2.3 передач. РЕ 17.5.

Нагадаємо, золоті нагороди Вищої ліги сезону 2024/25 завоювали Харківські Соколи, які у фінальному матчі обіграли Ніко-Баскет 96:69. Самбір завоював бронзові медалі, перегравши у бронзовому фіналі Хмельницький 76:71.