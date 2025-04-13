Перший сезон Довбика в Ромі: рятівник Раньєрі, голи без святкувань і приз від Серії А

Артем Довбик в другому сезоні поспіль залишається найрезультативнішим українцем в топлігах, і вже сьогодні його чекає нова важлива віха – римське дербі з Лаціо.

Чемпіон розповідає, як проходить адаптація Довбика до Роми та Кальчо.

Найкращий у березні

Так вирішило голосування уболівальників.

Рома виграла всі чотири березневі матчі з Комо (2:1), Емполі (1:0), Кальярі (1:0) та Лечче (1:0), і Артем Довбик забив у них 3 голи.

Усі три – переможні.

"Артем продовжує розвиватися разом із блискучими результатами Роми. У свій перший рік в Серії А Довбик вже забив 11 "важливих" голів. Він зарекомендував себе, як повноцінний нападник, здатний захопити штрафний майданчик завдяки видатній фізиці та знайти шлях до воріт", – каже на це гендир Серії А Луїджі Де Серво.

Останні голи Довбика ілюструють слова функціонера. З Комо українець в падінні замкнув простріл з флангу.

Із Кальярі – опинився в правильному місці в правильний час після подачі кутового.

Із Лечче – це вже сольна робота з м'ячем та удар з-під захисника.

Corriere dello Sport називає Довбика повільним аналогом Крістіана Вієрі. Тим часом сам українець каже, що він "суміш Лукаку та Джеко".

Амбіційно.

Разом з тим, є ще дещо. Де Серво невипадково наголосив на "важливих" голах – Довбик приніс Ромі 18 очок із 53 у Серії А. Фішка Артема – забивати не в "сміттєвий час", а коли це найпотрібніше команді, що проводить зовсім не найкращий чемпіонат.

Більший за Жирону

"Минулий сезон був надзвичайним, але Жирона – це маленький клуб, а Рома – великий клуб в Італії", – так Артем пояснював свій трансфер минулої осені.

"Вовки" заплатили за нього 30,5 млн євро – десь стільки ж Лаціо витратив на всіх літніх новачків разом узятих.

Також за Рому виступає, наприклад, Пауло Дибала – мабуть, найобдарованіший гравець у Серії А із зарплатою 12,9 млн на рік.

Ну чим не великий клуб, еге ж?

З іншого боку, розміри Роми приховують купу проблем, яких в Жироні не буває. Там-то всі синхронно працюють на власний піар і майбутній трансфер у гранд.

У Римі це геть інакше.

Взяти Дибалу – у його гігантському контракті прописали опцію автоматичного продовження, якщо Пауло зіграє певну кількість матчів. Так-от клуб довго сам не знав, що з цим робити. Кожна невдала гра, кожна травма ставили під сумнів вихід аргентинця в наступному турі.

Або Пеллегріні – корінний римлянин, що прагне бути, як Тотті й Де Россі, і страшно нервує, коли не вдається. Ще восени тіфозі лаяли Лоренцо на все горло, і він думав про відхід.

Матс Гуммельс – взагалі чужа легенда, що захотіла наостанок нових вражень. Матіас Соуле, Нікколо Пізіллі – юні хлопці, яких судити зарано. Ману Коне – інша школа футболу, дуже багато руху.

Тепер ще Довбик – фізично обдарований таран у розквіті сил, що не знав ні мови, ні Кальчо.

Ця Рома з літа була надто неоднорідною і потребувала часу, але його якраз і не дали, бо клуб не виграє Скудетто з 2001-го, а власник-американець Ден Фрідкін влив у нього мільярд євро і хоче віддачі.

Тому-то з Довбиком у серпні ще домовлявся Даніеле Де Россі, а вже 18 вересня після поганого старту його звільнили.

Понад те, 11 листопада вигнали й наступного тренера Івана Юрича, бо Рома грала дедалі гірше.

Тренерське крісло стало електричним стільцем, який молоді тренери не розглядали, щоб не псувати резюме, і лише 73-річний Клаудіо Раньєрі погодився. Це його третя каденція тут. Він ще раніше оголосив про пенсію, але чого не зробиш для рідного міста? Як і Пеллегріні, він теж римлянин. Його батько Маріо тримав м'ясну лавку поблизу Тестаччо і збирав Клаудіо повну торбу яловичини, яку той розвозив покупцям дорогою на тренування.

Claudio Ranieri’s Panini stickers, through the ages.



We spoke about how much we loved Claudio on our podcast (listen here: https://t.co/NOjsGtHNVY), so much so we’ve decided to go through the Panini archives and pick out the best ones...



1. A handsome young man at Roma. pic.twitter.com/r7oO5U4TYI — MUNDIAL (@MundialMag) June 26, 2023

Рома справді більша за Жирону, але не лише грішми й історією, а й своїми проблемами й тиском. Довбик тепер це знає.

"Гарні коні додають на фініші"

Якщо коротко, то це Раньєрі врятував сезон для Артема і Роми.

До приходу Клаудіо Довбик забив лише 6 голів в усіх турнірах; з ним – вже 10.

На правах дідуся, який усе проходив, Раньєрі часто обговорює команду з журналістами – у тому числі й Артема.

"Я вірю в Довбика, але й він повинен вірити в нас. У нас агресивна, рішуча манера гри. Він повинен мені це показати", – казав Раньєрі перед матчем з Кальярі.

Коли ж Артем його для Роми виграв, тренер знову був відвертим: "Я згідний, що він відповів мені цим голом".

#Ranieri su #Dovbyk:



“Io credo in lui, ma lui deve credere in noi. Se uno non mi dà né prestazione né gol, mi lascia l’amaro in bocca. Deve lottare, non voglio credere che si sia arreso, ma me lo deve dimostrare. Se si arrende ne ho altri 25 che vogliono giocare”.#ASRoma pic.twitter.com/3wbxaLbxBu — Stefano Gentili (@stegent_asr) March 15, 2025

Раньєрі знає, коли натиснути на українця ("Ти маєш вміти вести боротьбу"), а коли його захистити, перевівши розмову на війну з Росією: "Ми завжди повинні пам'ятати, що цей хлопець прокидається щоранку з думками про своїх близьких і з сумнівом, живі вони чи ні".

За такого тренера хочеться грати, правда?

А тепер масштабуйте це на всю команду, бо приблизно такі ж відносини Раньєрі вибудував і з рештою Роми. Поки Де Россі й Юрич сумнівалися, ставити Дибалу чи ні, Клаудіо повернув його в основу і вручив ключі від гри:

"Дибала – з тих небагатьох, заради кого люди купують квитки на матчі".

У Пеллегріні проблеми? Раньєрі все правильно оцінив і витримав ідеальну паузу:

"За кар'єру я тренував двох центральних хавбеків, що забивали голи – Лемпарда й Пеллегріні. У Лоренцо просто період, коли він сумує. Він відчуває вагу Роми на своїх плечах, що неправильно. Коли я побачу його знову безтурботним – він вийде".

У підсумку Пеллегріні трохи посидів, а тоді з'явився у дербі з Лаціо і забив шедевр; Рома перемогла 2:0.

Lorenzo Pellegrini with a peach of a finish 🍑#RomaLazio pic.twitter.com/NGN7Tkl8nz — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 6, 2025

Тактично Раньєрі не придумує велосипед. Гра у три захисники – єдина логічна, коли у тебе 36-річний Гуммельс, а на флангах невтомні Анхеліньйо і Салемакерс. Також напрошувались повернення в старт чемпіона світу Паредеса і вільна роль Дибали, якого Юрич навіщось змушував бігати за захисниками, коли стиль Пауло – якраз змушувати захист бігати за м'ячем.

Робота Клаудіо в Ромі десь нагадує не тренерство, а вчителювання.

"Довбик вже знає, що повинен тримати м'яч в деяких ситуаціях, аби команда могла рухатися вперед. Йому слід боротися з останнім захисником, що б не вирішили арбітри", – і справді, в деяких голах Роми Артем виконує роль блокуючого.

А, наприклад, захисник Джанлука Манчіні зізнавався, що із психологічної ями Раньєрі його вивів однією фразою:

"Був кінець листопада, ми мали низку поганих результатів. Не пам'ятаю точно, яке було місце, але Клаудіо тоді сказав: "Гарні коні додають на фініші". Мене це змусило задуматися, дало мені поштовх".

Ще й який поштовх!

Рома з 15 грудня не програє у Серії А – вже 15 турів поспіль! За цей час команда здобула 11 перемог і піднялася з 12-го місця в Серії А на 7-е. До зони ЛЧ залишилось лише 4 очки.

La etapa actual de Ranieri al frente de la Roma:



✅ 17 victorias

➖ 5 empates

❌ 6 derrotas

🏆 2,09 puntos/partido



Es la segunda mejor etapa a nivel numérico de su historia pic.twitter.com/F0y7ytW5zk — Planeta Roma 🎙 (@Planeta_Roma) March 30, 2025

"Сумний бомбардир"

Міланська La Gazzetta dello Sport так і назвала свіжий матеріал про Довбика – "Сумний нападник, що говорить голами".

Взагалі це добре, що про Артема пишуть – отже, він зірка.

Ну, а "сумний" Довбик через скромні святкування забитих м'ячів – приблизно отакі.

Єдине велике інтерв'ю на Апенінах Артем дав Il Messaggero, і в ньому пояснював: "Це неправда, що я ніколи не сміюся. Я жартую, і я хлопець, який любить сміятися. Але я чесна людина і не люблю занадто святкувати неважливі голи. Крім того, я завжди вимагаю від себе більшого".

У тій же бесіді Довбик розповів, як хотів перевезти своїх батьків до Італії, але ті відмовилися – мовляв, через це він нервує.

Італійці на його боці, там росіян виправдовує хіба купка ультраправих.

В команді у Артема теж все добре. Після приїзду до Риму Довбику зателефонував і "благословив" Едін Джеко, третій найкращий бомбардир в Роми. Також Джанлука Манчіні в недавньому інтерв'ю розхвалив силу українця:

"Я боюся грати проти нього на тренуваннях, він як чотиридверна шафа. Перед грою з Лечче я сказав йому, що ти або заб'єш гол, або отримаєш жовту за поштовх. І він забив, ударивши плечем в плече дуже великого Баскіротто".

Це якщо говорити про позитив.

Разом з тим, негативу теж вистачає, хоча й менше, ніж було ще восени.

Gazzetta dello Sport та інші констатують – цифри Довбика кращі за враження від його футболу. Головна претензія – недостатньо вмілий у єдиноборствах. Артему або бракує агресії, коли вона потрібна, або він очевидно фолить і зриває командні зусилля.

Також в Італії у центрфорварда більше, ніж у Ла Лізі, роботи спиною до воріт, і тут Довбику не вистачає навичок плеймейкера. Ромелу Лукаку, що недавно грав за "Вовків", вже має 8 асистів у Наполі. Так само створював моменти для "малих" і Джеко. Артем же результативно підіграв Дибалі один раз.

Маємо парадокс: за Рому так часто в дебютному сезоні на Апенінах забивали лише Теммі Абрагам і Борха Майораль, проте тіфозі досі сумніваються.

Одні нагадують, що й Джеко забив лише 8 голів у першому сезоні, проте 29 – у другому. Інші ж наполягають, що Ромі треба хтось рухливіший, на кшталт Коло Муані.

За таких обставин майже все залежить від тренера, і Довбику справді пощастило з Раньєрі, який завжди у нього вірить:

"Він трохи схожий на нашого дідуся. Дуже спокійний, але коли команду потрібно підбадьорити і підштовхнути, він вміє це зробити. Він чудовий психолог, який знає, що сказати в потрібний момент, а коли краще помовчати. Я хотів би, щоб він залишився на лаві запасних і наступного року".

Artem Dovbyk:



19 G+A

2843 minuti

1 G/A ogni 149 minuti



Tammy Abraham:



16 G+A

1663 minuti

1 G/A ogni 103 minuti



😬 pic.twitter.com/M6eOwpJgub — 10’ 18’ (@cenciounga) April 12, 2025

Остання весна з Раньєрі

Не лише Артем, а й вся Рома хотіла б цього, але Раньєрі днями сказав остаточне "ні".

"Я не Бенджамін Баттон. Перш, ніж померти, я хочу побачити, що ще є у світі за межами футболу. Я працюю вже 35 років..."

Сьогодні в дербі з Лаціо Клаудіо потисне руку Марко Бароні, якого тренував у Наполі в 1991-му – ось який він старий.

А після Лестера – ще й легендарний, що дуже впливає на цю Рому.

7 з 8 останніх перемог "Вовків" були мінімальними, ніби натякаючи, що ні складу, ні якості футболу для Ліги чемпіонів у них нема. Їх тягне догори віра в тренера і нав'язаний ним менталітет.

Усе це на тоненького, і нова травма Дибали може їх остаточно прибити.

E anche oggi quando l'allenatore giochista (Baroni) incontra l'allenatore minestraro (Ranieri) l'allenatore giochista è un uomo morto#RomaLazio pic.twitter.com/xmcCAD7fnG — Thomas Müntzer (@muntzer_thomas) January 5, 2025

Ймовірно, тепер Довбику доведеться грати в парі з Ельдором Шомуродовим у новій схемі, бо хто потягне роль Пауло, крім самого Пауло?

Між тим в Італії нагадують, що Артем забив 10 голів в 9 останніх турах минулої Прімери, вигравши собі Трофео Пічічі, а Жироні – місце в Лізі чемпіонів. Тіфозі не хочуть чути, що каталонці забили 85 голів в 38 турах, а у Роми – лише 46 в 31-му. Їх не цікавлять нюанси фінальних 7:0 з Гранадою. Їм лише потрібен герой, якого вони носитимуть на руках.

У березні в Артема вийшло; тепер би ще квітень і травень.

Складно, еге ж.

Але Довбик сам цього захотів.

Влітку 2024-го він міг залишитися в Жироні, де мінімум завдань, а міг відбути до Атлетико, щоб зрідка підміняти Хуліана Альвареса. Вибравши Рим, Артем показав амбіції бути повноцінною суперзіркою, а з таких завжди питають не як з простих смертних. І раз так, то пора помалу звикати.