Жирона з Циганковим програла третій матч поспіль, цього разу Осасуні

У неділю, 13 квітня, заплановане проведення чотирьох матчів 31 туру іспанської Ла Ліги.

Першими на футбольне поле вийшли гравці Осасуни та Жирони, у стартовому складі якої з'явився Віктор Циганков. На жаль, вінгер збірної України провів не найвидатніший перший тайм. На 51-й хвилині він залишив поле.

Це сталося вже за рахунку 1:0 на користь памплонців. Після заміни Циганкова каталонський клуб пропустив ще раз. І хоча в доданий час "червоно-білі" відіграли один м'яч, це не врятувало їх від поразки 1:2, яка стала третьою поспіль для команди Мічела.

О 17:15 за київським часом розпочнеться гра між Алавесом та Реалом. Голкіпер "бланкос" Андрій Лунін залишився поза заявкою на цей поєдинок через пошкодження.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

31 тур, 13 квітня

Осасуна – Жирона 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Будімір, 2:0 – 79 Ібаньєс, 2:1 – 90+6 Аспрілья.

17:15 Алавес – Реал Мадрид

19:30 Бетіс – Вільярреал

22:00 Атлетик – Райо Вальєкано

Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, Барселона закріпилася на першому місці таблиці Ла Ліги за рахунок мініальної перемоги над Леганесом.