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Жирона з Циганковим програла третій матч поспіль, цього разу Осасуні

Олексій Погорелов — 13 квітня 2025, 16:56
Жирона з Циганковим програла третій матч поспіль, цього разу Осасуні

У неділю, 13 квітня, заплановане проведення чотирьох матчів 31 туру іспанської Ла Ліги.

Першими на футбольне поле вийшли гравці Осасуни та Жирони, у стартовому складі якої з'явився Віктор Циганков. На жаль, вінгер збірної України провів не найвидатніший перший тайм. На 51-й хвилині він залишив поле.

Це сталося вже за рахунку 1:0 на користь памплонців. Після заміни Циганкова каталонський клуб пропустив ще раз. І хоча в доданий час "червоно-білі" відіграли один м'яч, це не врятувало їх від поразки 1:2, яка стала третьою поспіль для команди Мічела.

О 17:15 за київським часом розпочнеться гра між Алавесом та Реалом. Голкіпер "бланкос" Андрій Лунін залишився поза заявкою на цей поєдинок через пошкодження.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
31 тур, 13 квітня

Осасуна – Жирона 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Будімір, 2:0 – 79 Ібаньєс, 2:1 – 90+6 Аспрілья.

  • 17:15 Алавес – Реал Мадрид
  • 19:30 Бетіс – Вільярреал
  • 22:00 Атлетик – Райо Вальєкано

Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, Барселона закріпилася на першому місці таблиці Ла Ліги за рахунок мініальної перемоги над Леганесом.

Алавес Вільярреал Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Райо Вальєкано Реал Мадрид Реал Бетіс Віктор Циганков Атлетик

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