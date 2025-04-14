Рома з Довбиком зіграла внічию з Лаціо: огляд матчу Серії А

Лаціо та Рома розписали бойову нічию на "Стадіо Олімпіко" у 32 турі Серії А.

Огляд матчу

Лаціо відкрив рахунок на старті другої половини гри - Алессіо Романьйолі замкнув навіс ударом головою. На це Рома відповіла ефектним пострілом 21-річного Матіаса Суле з-за меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що український нападник "вовків" Артем Довбик відіграв 84 хвилини гри та отримав найгіршу оцінку серед гравців стартового складу.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 13 квітня

Лаціо – Рома 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Романьйолі, 1:1 – 69 Суле

Лаціо та Рома продовжують розташовуватись поруч у турнірній таблиці чемпіонату - "орли" йдуть шостими, "вовки" займають сьому сходинку.

Нагадаємо, напередодні Артема було визнано найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Італії. Українець переміг за підсумками голосування вболівальників. Окрім нього, на нагороду також претендували Ніколо Барелла (Інтер), Лукас Да Кунья (Комо), Ніколо Фаджолі (Фіорентина), Ріккардо Орсоліні (Болонья) та Умар Соле (Удінезе).