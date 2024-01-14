15 січня на Australian Open зіграють 5 українок: розклад матчів Світоліної, Костюк та інших

Джерело - Чемпіон.
У понеділок, 15 січня, в Мельбурні відбудеться другий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.
На корт вийдуть відразу 5 українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.
Розклад матчів українських тенісисток на 15 січня (1 коло)
02:00. Еліна Світоліна (23) - Тайла Престон (Австралія, 203), 1573 Arena, перший запуск.
Перша очна зустріч
02:00. Даяна Ястремська (96) - Маркета Вондроушова (Чехія, 7), John Cain Arena, перший запуск.
Очні зустрічі - 1:1
04:00. Марта Костюк (41) - Клер Лю (США, 104), Корт №14, другий запуск.
Очні зустрічі - 2:1
07:30. Ангеліна Калініна (28) - Аранча Рус (Нідерланди, 50), 1573 Arena, четвертий запуск.
Очні зустрічі - 1:1
10:00. Онс Жабер (Туніс, 6) - Юлія Стародубцева (152), Margaret Court Arena, третій запуск.
Перша очна зустріч
Час - орієнтовний (київський)
Нагадаємо, в перший змагальний день основної сітки зіграли дві українки - Леся Цуренко перемогла італійку Лучію Брондзетті, а Дарія Снігур програла американці Аліші Паркс.