Престон про матч зі Світоліною: Еліна має величезний досвід

Суперниця Світоліної розповів про майбутній матч з українкою

Джерело - Великий теніс України.

Австралійська тенісистка Тайла Престон (203) чекає на матч проти Еліни Світоліної (23) у першому колі Australian Open.

Про це вона розповіла на передодні зустрічі, яка відбудеться у ніч з 14 на 15 січня.

"Це буде важко, але я думаю, що з ким би я не зіграла, це був би складний матч для мене. Це основна сітка турніру Grand Slam, тож тут усі гравці дуже хороші. Але я дуже схвильована і з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Очевидно, що Еліна має величезний досвід, але сподіваюся, що і я зможу отримати від неї додатковий досвід.

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Гадаю, Australian Open унікальний тим, як вболівають за австралійців, тож я з нетерпінням чекаю цього досвіду. Але незалежно від того, скільки там буде людей, це буде просто приголомшливий матч. Я завжди мріяла зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралі", – сказала Престон.

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