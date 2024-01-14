Цуренко вийшла до другого кола Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 32) подолала перше коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Українка у трьох сетах перемогла Лючію Бронцетті з Італії (WTA 56).
Матч тривав 2 години 40 хвилин. Цуренко припустилася 8 подвійних помилок та використала 9 із 18 брейк-пойнтів.
У другому колі Цуренко зіграє проти іспанки Ребеки Масарової (WTA 94) або Александри Саснович (WTA 83).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Перше коло, 14 січня
Леся Цуренко (Україна) [28] - Лючія Бронцетті (Італія) 3:6, 7:5, 6:3
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