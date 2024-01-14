Цуренко вийшла до другого кола Australian Open

Українка у трьох сетах перемогла Бронцетті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 32) подолала перше коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Українка у трьох сетах перемогла Лючію Бронцетті з Італії (WTA 56).

Матч тривав 2 години 40 хвилин. Цуренко припустилася 8 подвійних помилок та використала 9 із 18 брейк-пойнтів.

У другому колі Цуренко зіграє проти іспанки Ребеки Масарової (WTA 94) або Александри Саснович (WTA 83).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Перше коло, 14 січня

Леся Цуренко (Україна) [28] - Лючія Бронцетті (Італія) 3:6, 7:5, 6:3

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