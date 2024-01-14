Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (WTA 136) програла американці Аліші Паркс (WTA 82) у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Українка програла трисетовий матч, який тривав 1 годину 48 хвилин. Снігур припустилася однієї подвійної помилки та використала 3 із 7 брейк-пойнти.
У наступному колі Аліша Паркс зіграє проти Лейли Фернандес із Канади (WTA 36).
Раніше до другого кола турніру вийшла Леся Цуренко.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Перше коло, 14 січня
Аліша Паркс (США) - Дарина Снігур (Україна) [Q] 2:6, 6:2, 6:4
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