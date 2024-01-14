Головне
Цуренко вийшла до другого кола Australian Open
Сьогодні 08:08 491
Жирона зіграє з Альмерією, Валенсія - з Кадісом: розклад матчів Ла-Ліги на 14 січня
Сьогодні 10:10 122
Мілан зіграє з Ромою, Лаціо - з Лечче: розклад матчів Серії А на 14 січня
Сьогодні 08:55 154
Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open
Сьогодні 08:24 297
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 05:43 1485
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А
Вчора 23:49 704
14 січня на Australian Open візьмуть старт Цуренко та Снігур: розклад матчів українок
Вчора 21:23 518
Крістіансен виграв спринт у Рупольдингу, Насико - 39-й
Вчора 17:01 798
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка
Вчора 14:25 5921
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU
Вчора 13:25 440
Прямі трансляції

Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open

Сьогодні 08:24 297 0
Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (WTA 136) програла американці Аліші Паркс (WTA 82) у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Українка програла трисетовий матч, який тривав 1 годину 48 хвилин. Снігур припустилася однієї подвійної помилки та використала 3 із 7 брейк-пойнти.

У наступному колі Аліша Паркс зіграє проти Лейли Фернандес із Канади (WTA 36).

Раніше до другого кола турніру вийшла Леся Цуренко.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Перше коло, 14 січня

Аліша Паркс (США) - Дарина Снігур (Україна) [Q] 2:6, 6:2, 6:4

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка Редкач назвав головну помилку у кар'єрі Ломаченка 5921
Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо 810
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу 2114
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу 2229
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 1485
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію 1387
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87435
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20412
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11826
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4650
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354343
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132671 1