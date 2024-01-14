Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (WTA 136) програла американці Аліші Паркс (WTA 82) у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Українка програла трисетовий матч, який тривав 1 годину 48 хвилин. Снігур припустилася однієї подвійної помилки та використала 3 із 7 брейк-пойнти.

У наступному колі Аліша Паркс зіграє проти Лейли Фернандес із Канади (WTA 36).

Раніше до другого кола турніру вийшла Леся Цуренко.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Перше коло, 14 січня

Аліша Паркс (США) - Дарина Снігур (Україна) [Q] 2:6, 6:2, 6:4

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