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Світоліна - Азаренка: де дивитися онлайн матч 4-го кола Вімблдона-2023

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Світоліна - Азаренка: де дивитися онлайн матч 4-го кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 9 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (76) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (20) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Азаренка провели між собою 5 поєдинків, усі виграла білоруска.

Востаннє тенісистки зустрічалися у 2022 році на Australian Open - Азаренка перемогла у двох сетах (6:0, 6:2).

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін -  7:6(3), 6:2.

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