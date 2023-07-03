Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона

Світоліна вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (75) обіграла американку Вінус Вільямс (558) у першому колі Вімблдона-2023.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Українка 6 разів подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.

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Суперниці вперше зустрілися на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.

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Перше коло, 03 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Вінус Вільямс (США) 6:4, 6:3

Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.

Відзначимо, що у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).