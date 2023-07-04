Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО

Легендарна американка була невдоволена рішенням chair umpire

Джерело - Чемпіон.

Вінус Вільямс проігнорувала рукостискання зі суддею на вишці після завершення гри проти Еліни Світоліної у першому колі Вімблдона.

Американці не сподобалося, що останнє очко в матчі зарахували на користь українки.

Вінус, очевидно, хотіла, щоби бал переграли, позаяк бокова арбітриня просигналізувала про аут, після чого Еліна взяла челендж, який спростував рішення помічниці chair umpire.

Відео епізоду

Вільямс усім виглядом показала, що незадоволена таким рішенням головної судді, привітала суперницю з перемогою, але пройшла повз представницю Феміди та майже миттєво покинула корт.

5-разова переможниця Вімблдонського турніру поступилася Світоліній із рахунком 4:6, 3:6. Значні корективи у конкурентність матчу вніс епізод на початку гри, коли 43-річна американка упала біля сітки.

У другому колі українська тенісистка зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс.

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