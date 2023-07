Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО

Вінус Вільямс проігнорувала рукостискання зі суддею на вишці після завершення гри проти Еліни Світоліної у першому колі Вімблдона.

Американці не сподобалося, що останнє очко в матчі зарахували на користь українки.

Вінус, очевидно, хотіла, щоби бал переграли, позаяк бокова арбітриня просигналізувала про аут, після чого Еліна взяла челендж, який спростував рішення помічниці chair umpire.

Moving on to the second round.@ElinaSvitolina beats five-time champion Venus Williams, 6-4, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/0JXnOuFxFX