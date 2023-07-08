Світоліна: Матч проти Азаренко - велика мотивація для мене

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) мотивована на матч проти білоруски Вікторії Азаренко (20) в 1/8 фіналу Вімблдону.

Про це українка заявила після перемоги над Софією Кенін.

"Так, це великий виклик, звісно. Для мене це велика мотивація. По-перше, я думаю і про свою країну. Так, з нетерпінням чекаю на це випробування. Ну, це інший матч, але в якомусь сенсі багато українців дивитимуться, підтримуватимуть мене. Я вийду туди, наберуся бойового духу і боротимуся за кожне очко.

Вона любить домінувати на майданчику, дуже рано намагається забрати м'яч. Я більше захищаюсь, а потім нападаю. Ви знаєте, я намагаюся збудувати свій шлях. Так, у нас дуже різні стилі гри. Я сяду зі своїм тренером і подивлюся, що я зробила не так у попередніх матчах, складу план гри та намагатимусь добре його виконати", - сказала Світоліна.

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