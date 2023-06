Соболенко: Я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (2) не підтримує чинного президента білорусі олександра лукашенка.

Про це вона розповіла після перемоги над Еліною Світоліною (192) у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Aryna Sabalenka was asked if she supports Lukashenko:



“Like it’s a tough question, I don’t support war, meaning I don’t support Lukashenko right now.”



