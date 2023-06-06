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Соболенко: Я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка

Білоруска розповіла про злочинну владу своєї країни
Сьогодні 19:17 502 0
Соболенко: Я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка
Фото: Getty Images
#Олександр Лукашенко, #Аріна Соболенко

Джерело - Чемпіон.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (2) не підтримує чинного президента білорусі олександра лукашенка.

Про це вона розповіла після перемоги над Еліною Світоліною (192) у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

"Наче це складне питання, я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка прямо зараз", - сказала Соболенко.

Нагадаємо, Світоліна не потисла руку соболенко після чого трибуни освистали українку.

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