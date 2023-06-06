Соболенко: Я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка

Білоруска розповіла про злочинну владу своєї країни

Джерело - Чемпіон.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (2) не підтримує чинного президента білорусі олександра лукашенка.

Про це вона розповіла після перемоги над Еліною Світоліною (192) у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

"Наче це складне питання, я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка прямо зараз", - сказала Соболенко.

Aryna Sabalenka was asked if she supports Lukashenko:



“Like it’s a tough question, I don’t support war, meaning I don’t support Lukashenko right now.”



pic.twitter.com/1dgG3O9fIv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023

Нагадаємо, Світоліна не потисла руку соболенко після чого трибуни освистали українку.

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