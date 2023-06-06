Гідний виступ Еліни в Парижі насамкінець трохи затьмарила неадекватність суперниці

Джерело - Чемпіон.

Білоруска Аріна Сабаленко після матчу 1/4 фіналу Roland Garros (6:4, 6:4) проти Еліни Світоліної демонстративно чекала, що українка потисне їй руку. Представниця терористичної країни знову хотіла зобразити себе жертвою, підігруючи російській пропаганді.

Світоліна не піддалась на провокацію, проте паризькі трибуни освистали її поведінку, хоча під час самої гри активно підтримували саме українку.

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Нагадаємо, схожу акторську майстерність Сабаленко продемонструвала після матчу першого кола проти іншої українки - Марти Костюк.

А напередодні український спортивний функціонер обурився, що українські тенісистки грають із росіянками та білорусками.

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