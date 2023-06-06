Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 15:49 1587 1
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Сьогодні 16:30 1245
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Сьогодні 14:39 348
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 13:21 385
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Сьогодні 13:07 840
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
Сьогодні 12:40 723
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 12:01 4259
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
Сьогодні 11:07 18154 4
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сьогодні 07:48 6170
Штутгарт переміг Гамбург і зберіг прописку в Бундеслізі
Вчора 23:53 482
Блоги
Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйнона, піднялася в топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу
Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйнона, піднялася в топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:13 181
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:30 1244
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці Андрій Дунець
Сьогодні 12:40 722
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками Андрій Дунець
Сьогодні 11:07 18152 4
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:48 6170
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 20:44 1522
Одноклубник Мудрика поїхав до росії на запрошення гравця Спартака
Одноклубник Мудрика поїхав до росії на запрошення гравця Спартака Андрій Дунець
Вчора 19:26 1131
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
Вчора 15:04 8821
Відео дня: Ібрагімович елегантно принизив фанів суперника, які освистали його прощальну промову
Відео дня: Ібрагімович елегантно принизив фанів суперника, які освистали його прощальну промову Андрій Дунець
Вчора 14:41 1169
Фото дня: Мудрик передав "палкий привіт" російським окупантам
Фото дня: Мудрик передав "палкий привіт" російським окупантам Андрій Твердохліб
04.06.2023 21:28 1227
Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною
Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною Андрій Твердохліб
04.06.2023 20:37 2790
Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ
Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ Андрій Твердохліб
04.06.2023 12:54 524
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2023 12:22 3085 3
Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута
Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута Андрій Дунець
03.06.2023 20:04 1997
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Андрій Твердохліб
03.06.2023 14:43 13342
Наш герой - Сергій Ребров: "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги
Наш герой - Сергій Ребров: "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги Андрій Твердохліб
03.06.2023 12:35 1130
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі Андрій Твердохліб
03.06.2023 11:35 3017
26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2023 10:55 11512
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2023 10:51 8954 1
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам Андрій Дунець
03.06.2023 10:27 3240
Прямі трансляції

Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО

Гідний виступ Еліни в Парижі насамкінець трохи затьмарила неадекватність суперниці
Сьогодні 16:30 Андрій Дунець 1245 0
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
#Roland Garros, #Ролан Гаррос, #Аріна Сабаленко, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Білоруска Аріна Сабаленко після матчу 1/4 фіналу Roland Garros (6:4, 6:4) проти Еліни Світоліної демонстративно чекала, що українка потисне їй руку. Представниця терористичної країни знову хотіла зобразити себе жертвою, підігруючи російській пропаганді.

Світоліна не піддалась на провокацію, проте паризькі трибуни освистали її поведінку, хоча під час самої гри активно підтримували саме українку.

Відео

Нагадаємо, схожу акторську майстерність Сабаленко продемонструвала після матчу першого кола проти іншої українки - Марти Костюк.

А напередодні український спортивний функціонер обурився, що українські тенісистки грають із росіянками та білорусками.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 18154 4
6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос 6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос 2019
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 4259
Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос 1907 1
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6170
Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження 4534
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 36235
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18851
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4610
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35487 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43809
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19833