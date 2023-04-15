Головне
Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ
Вчора 16:53 1061
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео
Вчора 22:14 5107
Романчук здобув другу ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 20:10 636
Минай мінімально переграв Кривбас у 21 турі УПЛ
Вчора 15:07 565
Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Вчора 14:32 52383 5
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Вчора 13:05 8489
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 12:38 29797
Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами
Вчора 08:36 586 1
Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій
13.04.2023 23:58 1140
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи
13.04.2023 23:58 1686
Прямі трансляції

Костюк здолала Крейчикову в 3 матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Загальний рахунок тепер 2:1 на користь Чехії
Сьогодні 13:34 177 0
Костюк здолала Крейчикову в 3 матчі Кубка Біллі Джин Кінг
Фото: Getty Images
#Марта Костюк, #Барбора Крейчикова

Джерело - Чемпіон.

У третьому матчі Біллі Джин Кінг Марта Костюк (38) переграла Барбору Крейчикову (12).

Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:4.

Українка виконала 3 подачі навиліт, допустилася 10 подвійних помилок та реалізувала 6 з 11 брейкпойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Анталія, Туреччина
Грунт
Кваліфікація, 15 квітня

Марта Костюк - Барбора Крейчикова 3:6, 6:1, 6:4
Україна - Чехія 1:2

Збірна, яка здобуде 3 перемоги, пройде далі.

Напередодні Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій.

Нагадаємо, наша збірна вдруге бере участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначився транслятор матчів збірної України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео 5107
Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі 1289
Вернидуб жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ: з'явилося відео суперечки Вернидуб жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ: з'явилося відео суперечки 1136
Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 52383 5
УАФ очікує роз'яснень уряду щодо участі збірної України у відборі на Євро-2024 УАФ очікує роз'яснень уряду щодо участі збірної України у відборі на Євро-2024 1080
Луческу: Динамо перебуває в процесі перебудови Луческу: Динамо перебуває в процесі перебудови 1176
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33364 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18856
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22814
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24160
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1176
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67965 1