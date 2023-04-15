Костюк здолала Крейчикову в 3 матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Загальний рахунок тепер 2:1 на користь Чехії

Джерело - Чемпіон.

У третьому матчі Біллі Джин Кінг Марта Костюк (38) переграла Барбору Крейчикову (12).

Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:4.

Українка виконала 3 подачі навиліт, допустилася 10 подвійних помилок та реалізувала 6 з 11 брейкпойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Анталія, Туреччина

Грунт

Кваліфікація, 15 квітня

Марта Костюк - Барбора Крейчикова 3:6, 6:1, 6:4

Україна - Чехія 1:2

Збірна, яка здобуде 3 перемоги, пройде далі.

Напередодні Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій.

Нагадаємо, наша збірна вдруге бере участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначився транслятор матчів збірної України.

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