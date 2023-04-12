Визначився транслятор матчів збірної України

Джерело - Чемпіон.
Матч кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Чехії буде транслюватись на телеканалі Спорт 1.
Про це повідомляє ФТУ.
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Спорт 1 в прямому ефірі транслюватиме обидва ігрових дні матчу, який пройде 14 та 15 квітня на кортах комплексу Мегасарай Клуб Белек в Туреччині.
Початок обох днів - об 11:00.
Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.
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