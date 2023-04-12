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Визначився транслятор матчів збірної України

14-15 квітня збірна України зіграє формально домашній проти Чехії у рамках етапу Qualifiers командного турніру.
Сьогодні 16:40 440 0
Визначився транслятор матчів збірної України

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Чехії буде транслюватись на телеканалі Спорт 1.

Про це повідомляє ФТУ.

Важливо: Костюк та Ястремська - у заявці збірної України на матч з Чехією

Спорт 1 в прямому ефірі транслюватиме обидва ігрових дні матчу, який пройде 14 та 15 квітня на кортах комплексу Мегасарай Клуб Белек в Туреччині.

Початок обох днів - об 11:00.

Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

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