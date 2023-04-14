Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки поступаються команді Чехії після двох ігор у матчі кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
У перший ігровий день Марта Костюк (38) програла Маркеті Вондроушовій (82) – 2:6, 1:6.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Костюк жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та не реалізувала жодного з двох брейк-пойнтів.
Водночас Катаріна Завацька (261) поступилась Барборі Крейчиковій (12) – 4:6, 3:6.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин. Завацька жодного разу не подала навиліт, не допускала подвійних помилок та реалізувала 2/6 брейк-пойнти.
Матчі продовжаться 15 квітня. Збірна, яка здобуде 3 перемоги, пройде далі.
Марта Костюк – Маркета Вондроушова – 2:6, 1:6
Катаріна Завацька – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6
Нагадаємо, наша збірна вдруге бере участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.
Раніше визначився транслятор матчів збірної України.
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