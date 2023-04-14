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Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій на Кубку Біллі Джин Кінг

Україна поступається Чехії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Сьогодні 16:40 212 0
Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки поступаються команді Чехії після двох ігор у матчі кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

У перший ігровий день Марта Костюк (38) програла Маркеті Вондроушовій (82) – 2:6, 1:6.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Костюк жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та не реалізувала жодного з двох брейк-пойнтів.

Водночас Катаріна Завацька (261) поступилась Барборі Крейчиковій (12) – 4:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин. Завацька жодного разу не подала навиліт, не допускала подвійних помилок та реалізувала 2/6 брейк-пойнти.

Матчі продовжаться 15 квітня. Збірна, яка здобуде 3 перемоги, пройде далі.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Анталія, Туреччина
Грунт
Кваліфікація, 14 квітня

Марта Костюк – Маркета Вондроушова – 2:6, 1:6

Катаріна Завацька – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6

Нагадаємо, наша збірна вдруге бере участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначився транслятор матчів збірної України.

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