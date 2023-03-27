Стаховський: Якщо перестанемо виступати на змаганнях з росіянами і білорусами, то втратимо теніс як спорт

Український колишній тенісист Сергій Стаховський виступає проти можливого допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це сказав сам Стаховський.

"Кожен спорт - це окрема історія та окремий підхід. Можу чітко сказати щодо тенісу, що якщо ми перестанемо виступати на змаганнях з росіянами і білорусами, то ми просто втратимо теніс як спорт. В Україні його не буде існувати.

На мою думку, українські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді. Якщо вони туди кваліфікувались, заслужили це і будуть відстоювати честь України. Навіть якщо туди потраплять окупантські спортсмени, це не змінить того факту, що спорт в Україні має жити й розвиватись.

Звісно, це рішення має бути політичним, але так само і кожен спортсмен має прийняти рішення для себе", - сказав Стаховський.