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Стаховський: Якщо перестанемо виступати на змаганнях з росіянами і білорусами, то втратимо теніс як спорт

Сьогодні 22:23 120 0
Стаховський: Якщо перестанемо виступати на змаганнях з росіянами і білорусами, то втратимо теніс як спорт
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український колишній тенісист Сергій Стаховський виступає проти можливого допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це сказав сам Стаховський.

"Кожен спорт - це окрема історія та окремий підхід. Можу чітко сказати щодо тенісу, що якщо ми перестанемо виступати на змаганнях з росіянами і білорусами, то ми просто втратимо теніс як спорт. В Україні його не буде існувати.

На мою думку, українські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді. Якщо вони туди кваліфікувались, заслужили це і будуть відстоювати честь України. Навіть якщо туди потраплять окупантські спортсмени, це не змінить того факту, що спорт в Україні має жити й розвиватись.

Звісно, це рішення має бути політичним, але так само і кожен спортсмен має прийняти рішення для себе", - сказав Стаховський.

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