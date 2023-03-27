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МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024

Сьогодні 21:52 238 0
У МОК обговорювалося питання щодо повернення російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Фото - gettyimages
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - sportarena.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за крок від ухвалення рішення щодо допуску атлетів з рф до міжнародних змагань та Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це розповів президент Національного олімпійського комітету (НОК) Італії Джованні Малаго.

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“МОК підтвердив свою позицію. Фактично, МОК пропонує захистити спортсменів – допустити їх на змагання без національних кольорів, гімну, прапора та національної символіки”, – розповів Малаго.

У МОК вважають, що повна заборона на виступ російських та білоруських спортсменів є дискримінацією та суперечить Олімпійській хартії. Організатори Олімпіади-2024 у Парижі заявили, що дотримуватимуться рішення МОК допустити росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.

Раніше Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

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