МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024

У МОК обговорювалося питання щодо повернення російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

Джерело - sportarena.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за крок від ухвалення рішення щодо допуску атлетів з рф до міжнародних змагань та Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це розповів президент Національного олімпійського комітету (НОК) Італії Джованні Малаго.

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“МОК підтвердив свою позицію. Фактично, МОК пропонує захистити спортсменів – допустити їх на змагання без національних кольорів, гімну, прапора та національної символіки”, – розповів Малаго.

У МОК вважають, що повна заборона на виступ російських та білоруських спортсменів є дискримінацією та суперечить Олімпійській хартії. Організатори Олімпіади-2024 у Парижі заявили, що дотримуватимуться рішення МОК допустити росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.

Раніше Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.