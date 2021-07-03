Костюк пояснила зняття з Вімблдону

Українка Марта Костюк відмовилася від виступів на парному та мікст турнірах Вімблдону.

Про це повідомляє БТУ.

Причиною відмови від виступів є проблеми з плечем та правим стегном.

Ще після поразки від Севастової українська тенісистка звернула увагу на проблеми зі здоров'ям. Зокрема вона повідомила про повернення проблем з плечем, а також про пошкодження стегна.

"На жаль, знову повернулася моя травма плеча і стан був все гіршим та гіршим. Не знаю, як я відіграла тут, якимись магічними способами його лікувала. Із самого початку трав'яного сезону подавала так, щоб просто не було боляче. А на траві потрібно подавати сильно та точно, що я не змогла зробити. Також у мене болить нога, не знаю, через що. Сподіваюся, що відіграю в парі та міксті та вийду з цього турніру живою", - відзначила тоді Костюк.