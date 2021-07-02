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Костюк здобула другу перемогу за день на Вімблдоні

Вчора 22:02 399 0
Костюк здобула другу перемогу за день на Вімблдоні
Костюк здобула другу перемогу за день на Вімблдоні
Фото - Jimmie48
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу на старті парного змішаного розряду в рамках Вімблдону.

У матчі першого кола українка в дуеті з Максом Перселлом з Австралії переграла чесько-іспанський тандем Марія Боузкова / Марк Лопес.

Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Перше коло, 02 липня

Марта Костюк / Макс Перселл (Україна / Австралія) - Марія Боузкова / Марк Лопес (Чехія / Іспанія) 6:3, 6:4

Раніше, Костюк успішно стартувала у парі.

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