Костюк здобула другу перемогу за день на Вімблдоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу на старті парного змішаного розряду в рамках Вімблдону.
У матчі першого кола українка в дуеті з Максом Перселлом з Австралії переграла чесько-іспанський тандем Марія Боузкова / Марк Лопес.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Перше коло, 02 липня
Марта Костюк / Макс Перселл (Україна / Австралія) - Марія Боузкова / Марк Лопес (Чехія / Іспанія) 6:3, 6:4
Раніше, Костюк успішно стартувала у парі.