Світоліна: Пора максимально зосередитися на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після програшу у чвертьфіналі Gippsland Trophy хоче зосередитися на Australian Open.
Про це розповіла сам тенісистка.
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"Боролася до кінця, але, на жаль, сьогодні програла. Потрібно швидко перезарядити батарейки і пора максимально зосередитися на Australian Open", - розповіла Світоліна.
Australian Open стартує 8 лютого.
Нагадаємо, Світоліна на тай-брейку поступилась Мертенс в 1/4 турніру у Мельбурні.