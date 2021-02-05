Світоліна та Костюк дізналися суперниць на Australian Open

Визначилися суперниці українок

У Мельбурні відбулося жеребкування одиночного розряду Australian Open в жіночій сітці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) отримала п'ятий номер посіву і в першому колі зіграє проти Марі Бузкової (52) з Чехії. Українка двічі зустрічалася з чешкою: у 2019 році програла в другому колі турніру WTA в Гуанчжоу, а в минулому сезоні перемогла в фіналі турніру WTA в Монтерреї.

Марта Костюк (78) на старті турніру зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою, посіяної під 32-м номером. У січні українка поступилася представниці Росії в півфіналі турніру WTA500 в Абу-Дабі.

Костюк тільки один раз грала в основній сітці Australian Open: в 2018 році вона успішно пройшла кваліфікацію і зіграла в третьому колі, програвши Еліні Світоліной. У попередніх двох сезонах березня зупинилася на стадії відбору.

Раніше, Костюк поступилася Брейді на турнірі WTA у Мельбурні.