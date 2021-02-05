Світоліна на тай-брейку поступилась Мертенс в 1/4 турніру у Мельбурні

Еліна Світоліна покинула турнір у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі Gippsland Trophy поступилась бельгійці Елізе Мертенс (20).

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Матч тривав 1 годину та 57 хвилин.

Українська тенісистка двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 13 брейк-пойнтів.

Gippsland Trophy - WTA500

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $565 530

1/4 фіналу, 5 лютого

Елізе Мертенс - Еліна Світоліна 6:3, 5:7, 10:6

Раніше, Костюк поступилася Брейді на турнірі WTA у Мельбурні.