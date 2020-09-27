Завацька - Бертенс: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька (112) зіграє проти п'ятої ракетки світу Кікі Бертенс із Нідерландів у першому колі турніру Grand Slam - Roland Garros, що розпочався в Парижі.

Матч заплановано на понеділок 28 вересня на корті Сюзан Ленглен першим запуском. Початок о 12:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Завацька - Бертенс на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Раніше суперниці не зустрічалися.

Нагадаємо, одразу після гри Завацька - Бертенс на корт вийде Еліна Світоліна. Суперницею Еліна по стартовому поєдинку стане австралійка Дарія Грачова.