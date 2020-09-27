Світоліна - Грачова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) у стартовому поєдинку Roland Garros зіграє проти росіянки Варвари Грачової (89).

Матч заплановано на понеділок, 28 вересня. Час і корт поєдинку визначаться пізніше. Дивіться пряму трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Раніше суперниці між собою не грали.

Нагадаємо, напередодні Світоліна виграла свій 15-й титул у кар'єрі. Крім Світоліної в другий ігровий день на кортах Парижу зіграють наші Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Марта Костюк.