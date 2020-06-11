UTF Gentlemen Invitational в Ірпені: Визначилися півфінальні пари

Матчі 1/2 фіналу будуть зіграні у п'ятницю, 12 червня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 червня, в Ірпені на турнірі UTF Gentlemen Invitational відбулися матчі третього туру.

UTF Gentlemen Invitational

Груповий етап, 11 червня

Олексій Крутих - Владислав Манафов 7:6 (3), 6:2

В'ячеслав Бєлінський - Олег Приходько 6:1, 7:6 (9)

Микита Маштаков - Гліб Бакланов - 6:0, 6:2

Марат Дев’ятьяров - Павло Шумейко - 6:1, 6:1

У півфіналі Манафов зіграє з Бєлінським, а Маштаков - з Дев’ятьяровим.

Нагадаємо, Марченко і Калениченко виграли другі матчі на турнірі в Словаччині.