Команда українців пройшла далі

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Ілля Марченко та Данила Калениченко виграли свої матчі у другому колі турніру Extraliga-2020 року, який проходить в Словаччині.

Марченко переміг Патріка Янчовича з рахунком 6:0, 6:0.

Калениченко обіграв Мирослава Клемана 6:3, 6:3.

Команда LOVE 4 tennis, в якій виступають українці, перемогла із загальним рахунком 5:0 і пройшла в третє коло.

Третій ігровий день турніру відбудеться 12 червня.

Раніше Марченко переміг росіянина у третьому колі турніру в Казахстані.