Джерело - Чемпіон.
Українські тенісисти Ілля Марченко та Данила Калениченко виграли свої матчі у другому колі турніру Extraliga-2020 року, який проходить в Словаччині.
Марченко переміг Патріка Янчовича з рахунком 6:0, 6:0.
Калениченко обіграв Мирослава Клемана 6:3, 6:3.
Команда LOVE 4 tennis, в якій виступають українці, перемогла із загальним рахунком 5:0 і пройшла в третє коло.
Третій ігровий день турніру відбудеться 12 червня.
Раніше Марченко переміг росіянина у третьому колі турніру в Казахстані.