Британка вважає, що об'єднання WTA і ATP в будь-якій формі має включати в себе і рівні фінансові умови

Джерело - Великий теніс України.

При злитті ATP та WTA фінансові умови мають бути рівними для всіх.

Таку думку висловила 14 ракетка світу та член ради гравців WTA Йоханна Конта.

"Я не розумію, як вони можуть бути нерівними. Якщо ця тема зараз порушена, то чи буде дійсно обговорюватися те, що ми "коштуємо" менше, ніж наші колеги по чоловічому туру? Це буде об'єднання двох рівних сторін", - сказала Конта.

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"З приводу об'єднання турів в один, то в цьому є логіка, але також присутні і інші фактори. Я знаю, що буде багато людей, які не підтримують цю ідею, але буде так само багато за те, щоб це сталося. Нам залишається тільки спостерігати за тим, до якого рішення прийдуть люди в костюмах ", - підсумувала тенісистка.

Нагадаємо, ATP продовжила паузу до 31 липня.