ATP і WTA виплатять допомогу тенісистам з низьким рейтингом

Тенісисти отримають фінансову допомогу

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) завершили формування пакетів фінансової допомоги для гравців з більш низьким рейтингом, щоб допомогти їм витримати пандемію COVID-19.

Про це повідомляє opencourt.ca.

Два тури розробили окремі набори критеріїв - і різні суми виплат. У ATP кошти отримають тенісисти, які знаходяться в позиціях між 101-м і 500-м рядками одиночного рейтингу і 51-м і 175-м - парного. Винятками стануть спортсмени, які заробили 250 тис доларів в минулому році або мільйон за останні чотири роки, а також дискваліфіковані.

Тенісистам з одиночного розряду надійдуть по дві виплати по 4 325 доларів (8 650 в сумі), а парникам - дві виплати по 2 165 доларів.

У WTA схожа схема виплат. Однак допомогу не отримають тенісистки, які заробили 350 тис доларів за останній рік і 1,4 млн за останні чотири роки (або 3,5 млн за кар'єру).

Нагадаємо, ATP продовжила паузу до 31 липня.