ATP продовжила паузу до 31 липня

Джерело - sport.ua.
Чоловіча тенісна асоціація (ATP) оголосила про продовження паузи в турі через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба ATP.
Призупинення турнірів триватиме як мінімум до 31 липня.
Таким чином, офіційно скасовані 8 турнірів (Ньюпорт, Бастад, Гамбург, Лос-Кабос, Гштаад, Умаг, Атланта, Кіцбюель), які потрапили в нові часові рамки.
Турніри, заплановані після 1 серпня, як і раніше плануються. Подальше оновлення календаря ATP Tour очікується в середині червня.
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