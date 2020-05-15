ATP продовжила паузу до 31 липня

Тенісні турніри не відновляться раніше серпня

Чоловіча тенісна асоціація (ATP) оголосила про продовження паузи в турі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ATP.

Призупинення турнірів триватиме як мінімум до 31 липня.

Таким чином, офіційно скасовані 8 турнірів (Ньюпорт, Бастад, Гамбург, Лос-Кабос, Гштаад, Умаг, Атланта, Кіцбюель), які потрапили в нові часові рамки.

Турніри, заплановані після 1 серпня, як і раніше плануються. Подальше оновлення календаря ATP Tour очікується в середині червня.

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