 Осака стала рекордсменкою світового спорту за сумою призових | Теніс | Champion.com.ua
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Осака стала рекордсменкою світового спорту за сумою призових

Сьогодні 20:08 843 0
Японська тенісистка за рік заробила 37,4 мільйона доларів
Осака стала рекордсменкою світового спорту за сумою призових
#Осака

Джерело - Tribuna.com.

Наомі Осака посіла 29-е місце у щорічному рейтингу серед 100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Про це повідомляє Forbes.

Японка за рік заробила 37,4 мільйона доларів

Осака стала фінансово успішною спортсменкою в історії спорту за рівнем заробітків за календарний рік. Другий в цьому списку йде ще одна тенісистка – Серена Вільямс, яка в оновленому рейтингу стала 33-ю, заробивши 36 мільйонів в американській валюті.

Для Наомі Осаки минулий сезон став найуспішнішим в кар'єрі. Японка виграла Australian Open, піднялася на першу позицію в рейтингу WTA і заробила на корті майже 6 мільйонів доларів призових.

Раніше, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.

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