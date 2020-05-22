Осака стала рекордсменкою світового спорту за сумою призових

Японська тенісистка за рік заробила 37,4 мільйона доларів

Наомі Осака посіла 29-е місце у щорічному рейтингу серед 100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Про це повідомляє Forbes.

Японка за рік заробила 37,4 мільйона доларів

Осака стала фінансово успішною спортсменкою в історії спорту за рівнем заробітків за календарний рік. Другий в цьому списку йде ще одна тенісистка – Серена Вільямс, яка в оновленому рейтингу стала 33-ю, заробивши 36 мільйонів в американській валюті.

Для Наомі Осаки минулий сезон став найуспішнішим в кар'єрі. Японка виграла Australian Open, піднялася на першу позицію в рейтингу WTA і заробила на корті майже 6 мільйонів доларів призових.

Раніше, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.