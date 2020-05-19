 Стаховський: Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги

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Сергій Стаховський прокоментував увагу до Усика та Ломаченка
Стаховський: Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги
#Усик, #Ломаченко, #Стаховський

Джерело - PLAYPRO.

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко отримують надто багато уваги від суспільства.

Про це розповів український тенісист Сергій Стаховський.

"Я думаю, ви бачили побажання інших спортсменів, які хотіли б навіть з ними в клітку залізти.

Ми з вами, як суспільство, приділяємо Усику та Ломаченко занадто багато уваги, піднімаючи вагу їх важелів.

Спортсмени не мають права впливати на політичні та національні цінності. Так, це суперкруті спортсмени, але, як до людей, до них є питання", - сказав Стаховський.

Раніше, Беленюк хоче стати суддею протистояння Усика з хейтерами.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець. 

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