Костюк не змогла пробитися у фінал парного турніру у Ліоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк разом зі словачкою Вікторією Кужмовою поступилася у півфіналі парного турніру WTA International у Ліоні.
Матч тривав 1 годину та 3 хвилини. Костюк і Кужмова всуху виграли перший сет, але провалили наступні дві партії.
Open 6ème Sens - International
Ліон, Франція
хард, парний розряд
Призовий фонд $ 275,000
07 березня, 1/2 фіналу
Леслі Керкхофе / Бібіане Схофс - Марта Костюк/Вікторія Кужмова 0:6, 6:2, 10:3
Нагадаємо, Костюк не змогла подолати перше коло одиночного турніру в Ліоні, програвши бельгійці.