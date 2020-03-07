Костюк не змогла пробитися у фінал парного турніру у Ліоні

Марта Костюк покинула турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк разом зі словачкою Вікторією Кужмовою поступилася у півфіналі парного турніру WTA International у Ліоні.

Матч тривав 1 годину та 3 хвилини. Костюк і Кужмова всуху виграли перший сет, але провалили наступні дві партії.

Open 6ème Sens - International

Ліон, Франція

хард, парний розряд

Призовий фонд $ 275,000

07 березня, 1/2 фіналу

Леслі Керкхофе / Бібіане Схофс - Марта Костюк/Вікторія Кужмова 0:6, 6:2, 10:3

Нагадаємо, Костюк не змогла подолати перше коло одиночного турніру в Ліоні, програвши бельгійці.