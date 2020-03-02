Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк поступилася у першому колі турніру у Франції.

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Суперниці провели на корті 1 годину і 20 хвилин. У кожному сеті Костюк оформила по одному брейку, а на своїй подачі програла по 2 гейми. У другій партії Марта вийшли вперед 3:0, після чого до кінця гри зуміла взяти лише один гейм.

Нагадаємо, що Марта Костюк стартувала на турнірі у кваліфікації, де здобула дві перемоги.

Open 6ème Sens - International

Ліон, Франція

хард, одиночний розряд

Призовий фонд $ 275,000

Марта Костюк - Ісалін Бонавентюр 4:6, 4:6