Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк поступилася у першому колі турніру у Франції.
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Суперниці провели на корті 1 годину і 20 хвилин. У кожному сеті Костюк оформила по одному брейку, а на своїй подачі програла по 2 гейми. У другій партії Марта вийшли вперед 3:0, після чого до кінця гри зуміла взяти лише один гейм.
Нагадаємо, що Марта Костюк стартувала на турнірі у кваліфікації, де здобула дві перемоги.
Open 6ème Sens - International
Ліон, Франція
хард, одиночний розряд
Призовий фонд $ 275,000
Марта Костюк - Ісалін Бонавентюр 4:6, 4:6