Світоліна та Ястремська виступлять на турнірі у Досі

Турнір відбудеться з 24 лютого по 1 березня

Перша і друга ракетки України, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, виступлять на хардовому турнірі WTA в Досі (Катар).

Про це повідомляє sport.ua.

Світоліна отримала п'ятий номер посіву і перший раунд пропускає. У другому раунді суперницею українки стане переможниця матчу Аманда Анісімова - Катерина Александрова.

Ястремська в першому раунді зіграє з однією з переможниць кваліфікації. У другому раунді, в разі успіху, українку чекає чемпіонка Australian Open Софія Кенін.

Турнір в Досі відбудеться з 24 лютого по 1 березня.

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.