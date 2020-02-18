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Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України

Сьогодні 11:16 340 0
Еліна Світоліна прокоментувала свою участь на Олімпійських іграх
Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України
#Світоліна

Джерело - telegraf.com.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче добре виступити на Олімпійських іграх, які відбудуться цього літа у Токіо.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Так як в цьому році відбудуться Олімпійські ігри, для мене важливо добре виступити на Олімпіаді і спробувати завоювати золоту медаль для України.

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Я намагаюся знайти свою гру, свій ритм, залишатися здоровою по ходу сезону. Коли я відчуваю себе добре, я можу грати на високому рівні. Здоров'я і регулярна гра дозволяють мені підніматися на високий рівень і залишатися там", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, у Світоліної змінилася суперниця на турнірі в Дубаї.

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