Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче добре виступити на Олімпійських іграх, які відбудуться цього літа у Токіо.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Так як в цьому році відбудуться Олімпійські ігри, для мене важливо добре виступити на Олімпіаді і спробувати завоювати золоту медаль для України.

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Я намагаюся знайти свою гру, свій ритм, залишатися здоровою по ходу сезону. Коли я відчуваю себе добре, я можу грати на високому рівні. Здоров'я і регулярна гра дозволяють мені підніматися на високий рівень і залишатися там", - розповіла Світоліна.