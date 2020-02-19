Завацька потрапила до основної сітки турніру в Акапулько

Катаріна Завацька наступного тижня зіграє на турнірі у Мексиці

Українська тенісистка Катаріна Завацька наступного тижня зіграє на турнірі WTA в Акапулько (Мексика).

Про це повідомляє btu.org.ua.

Після кількох відмов українка увійшла до числа тенісисток, які зіграють в основній сітці змагань в Акапулько.

Також, завдяки цим відмовам, до кваліфікації Abierto Mexicano Telcel потрапила Ангеліна Калініна.

Відзначимо, що за "захищеним" рейтингом на турнір заявилася Катерина Бондаренко, а Катерина Козлова відмовилася від участі у змаганнях.

Турнір WTA International Hard стартує в Акапулько 24 лютого.

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Також, Ястремська програла росіянці.