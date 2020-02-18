Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська (26) на старті Dubai Duty Free Tennis Championships програла росіянці Вероніці Кудерметовій (39).
Матч завершився перемогою росіянки у трьох сетах. Даяна у третьому сеті вела у рахунку 5:2, але поступилася.
Тенісистки провели на корті 2 години та 21 хвилину.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $848,000
Хард
Перше коло, 18 лютого
Вероніка Кудерметова - Даяна Ястремська 5:7, 6:3, 7:6 (7:2)
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.