 Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї

Сьогодні 16:25 372 0
Тенісистки провели на корті 2 години та 21 хвилину.
Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї
#Ястремська, #Кудерметова

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (26) на старті Dubai Duty Free Tennis Championships програла росіянці Вероніці Кудерметовій (39).

Матч завершився перемогою росіянки у трьох сетах. Даяна у третьому сеті вела у рахунку 5:2, але поступилася.

Тенісистки провели на корті 2 години та 21 хвилину.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $848,000
Хард
Перше коло, 18 лютого

Вероніка Кудерметова - Даяна Ястремська 5:7, 6:3, 7:6 (7:2)

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.

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