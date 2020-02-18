Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї

Тенісистки провели на корті 2 години та 21 хвилину.

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (26) на старті Dubai Duty Free Tennis Championships програла росіянці Вероніці Кудерметовій (39).

Матч завершився перемогою росіянки у трьох сетах. Даяна у третьому сеті вела у рахунку 5:2, але поступилася.

Тенісистки провели на корті 2 години та 21 хвилину.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $848,000

Хард

Перше коло, 18 лютого

Вероніка Кудерметова - Даяна Ястремська 5:7, 6:3, 7:6 (7:2)

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.