Тренер Дмитро Брічек спростував романтичні стосунки із українською тенісисткою Лесею Цуренко та вказав причини припинення співпраці.

Про це розповів сам тренер.

"Як ви прийшли до того, що потрібно розійтися і хто був ініціатором? Приблизно за рік до розставання у нас вже був непростий період. Все-таки ми пропрацювали п'ять з половиною років разом і це не дуже просто, тим більше, коли виходиш на високий рівень і потрібно там триматися. Ти весь час в гонці, в стресі. Ми стали часто сваритися. Десь я перегинав палицю, не справлявся зі стресом. Ініціатором розставання була Леся.

Багато людей приписують вам і Лесі романтичні відносини і вважають що ви були і є парою. Відкрийте завісу над цією таємницею? У нас були дуже хороші дружні відносини, але романтичних відносин у нас не було", - розповів Брічек.