Джерело - btu.org.uа.
Тренер Дмитро Брічек спростував романтичні стосунки із українською тенісисткою Лесею Цуренко та вказав причини припинення співпраці.
Про це розповів сам тренер.
"Як ви прийшли до того, що потрібно розійтися і хто був ініціатором? Приблизно за рік до розставання у нас вже був непростий період. Все-таки ми пропрацювали п'ять з половиною років разом і це не дуже просто, тим більше, коли виходиш на високий рівень і потрібно там триматися. Ти весь час в гонці, в стресі. Ми стали часто сваритися. Десь я перегинав палицю, не справлявся зі стресом. Ініціатором розставання була Леся.
Багато людей приписують вам і Лесі романтичні відносини і вважають що ви були і є парою. Відкрийте завісу над цією таємницею? У нас були дуже хороші дружні відносини, але романтичних відносин у нас не було", - розповів Брічек.
Нагадаємо, Цуренко готується до сезону з новим тренером.
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