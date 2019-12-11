Цуренко готується до сезону з новим тренером

Українка працює з Сільвером Кар’юсом

Третя ракетка України Леся Цуренко готується до нового сезону в Міжнародної тенісної академії з естонським фахівцем Сільвером Кар’юсом, який з 2010 по 2012 роки тренував Кайю Канепі.

Про це повідомляє ВТУ.

Зараз йде пробний період роботи Цуренко з Карьюсом, за підсумками якого буде ухвалено рішення щодо подальшої співпраці.

Новий сезон Цуренко розпочне на турнірі WTA Internatioanal в Шеньчжені. Першою в альтернативному списку турніру в Шеньчжень йде ще одна українка, Катерина Бондаренко.

Раніше, Світоліна назвала ім’я свого нового тренера.

Нагадаємо, п'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open.