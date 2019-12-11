Світоліна назвала ім’я свого нового тренера

Джерело - btu.org.ua.
Екс-восьма ракетка світу Маркос Багдатіс приєднався до команди Еліни Світоліної.
Про це розповіла тенісистка у Instargram.
Із Маркосом Багдатісом Світоліна виступала разом у складі команди Punjab Marshalls на показовому турнірі Champions Tennis League, де тенісисти стали чемпіонами в 2015 році.
Кіпріот свою професійну кар'єру кіпріот розпочав у 2003 році, а завершив виступи в якості гравця у цьому сезоні на Вімблдоні.
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