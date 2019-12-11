Світоліна назвала ім’я свого нового тренера

Команду Еліни Світоліної поповнив Маркос Багдатіс

Екс-восьма ракетка світу Маркос Багдатіс приєднався до команди Еліни Світоліної.

Про це розповіла тенісистка у Instargram.

Із Маркосом Багдатісом Світоліна виступала разом у складі команди Punjab Marshalls на показовому турнірі Champions Tennis League, де тенісисти стали чемпіонами в 2015 році.

Кіпріот свою професійну кар'єру кіпріот розпочав у 2003 році, а завершив виступи в якості гравця у цьому сезоні на Вімблдоні.

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